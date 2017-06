É oficial: Filip Krovinovic já é jogador do Benfica. A notícia foi avançada pelos encarnados nas redes sociais, pouco antes de ser divulgado um vídeo com uma breve apresentação do médio croata de 21 anos, que chega à Luz após uma temporada e meia a representar o Rio Ave, tendo assinado por cinco anos com as águias.

"Tenho muito orgulho porque vou jogar no Glorioso, num grande clube como o Benfica. É bom jogar neste estádio, onde estiveram por exemplo o rei Eusébio, o Nené e Manuel Bento. Vou dar tudo para ficar aqui o máximo de tempo possível. Os meus colegas do Rio Ave disseram-me que o Benfica é o maior clube de Portugal, está no top 16 no mundo e joga sempre a Champions League", realçou Krovinovic, apresentando-se aos adeptos encarnados: "Posso jogar como número oito e dez, mas jogo onde o treinador Rui Vitória quiser. Vou fazer tudo para justificar a decisão de todo o staff do Benfica, do treinador e do presidente."