Os resultados oficiais finais da primeira volta das eleições para Grão Mestre do Grande oriente lusitano foram ganhas por José Adelino Maltez com 445 votos validados.

O atual Grão Mestre, Fernando Lima, ficou em segundo lugar com 414 votos válidos e Daniel Madeira de Castro com 365 votos.

Os resultados provisórios, tinham apontado para a vitória de Fernando Lima com 466 votos.

O Grande Tribunal do GOL so hoje divulgou internamente os resultados oficiais, tendo anulado as votações em varias lojas por irregularidades processuais.

A segunda volta é a 24 de junho.