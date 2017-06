Em três dos 120 apartamentos que compunham a torre residencial de 24 andares, estavam registadas quatro famílias de nacionalidade portuguesa, num total de dez pessoas.

Ao início da manhã foi divulgada a informação de que duas crianças, de 10 e 12 anos, se encontravam internadas num dos hospitais próximos de North Kensington, com prognóstico reservado, mas a meio da tarde um porta-voz da Secretaria de Estado das Comunidades confirmou à agência Lusa que os menores já estavam “fora de perigo”. As autoridades portuguesas revelaram, igualmente, que contactaram todas as famílias e informaram que todos os seus membros estão em segurança.

Miguel Alves morava na Grenfell Tower e relatou à Lusa como conseguiram escapar das chamas. “Carreguei [no botão do elevador] para o 13º [andar] e depois entraram mais duas pessoas que carregaram para o 4º andar Quando chegámos ao 4º o hall de entrada estaava cheio de fumo. A minha reação foi sair do elevador, mandar a minha esposa para fora do prédio e subir a casa buscar o meu filho e a minha filha, e trazê-los em segurança para baixo”, conta o motorista de 49 anos, antes de apontar o dedo às equipas de socorro: “Os bombeiros e a polícia não agiram rapidamente, não alertaram logo as pessoas para o incêndio”.

Em declarações ao “The Guardian”, a sua filha Inês também deixou críticas às autoridades londrinas. “Disseram aos meus pais que ficássemos no apartamento em segurança, que fechássemos as janelas e as portas. Claramente nunca pensaram que o incêndio alcançaria estas proporções”, explicou a jovem de 16 anos.