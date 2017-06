“Estou muito contente por chegar ao Manchester United”, disse Victor Lindelof na apresentação.

“Estou ansioso por jogar na Premier League em Old Trafford e de estar às ordens de José Mourinho. Não vejo a hora de começar e de dar o meu contributo à equipa para ganharmos mais troféus”, acrescentou o central sueco.

O ex-jogador do Benfica ainda falou das águias: “Gostei imenso do tempo que passei no Benfica e lá aprendi bastante”.