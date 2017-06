Um carro-bomba explodiu, esta quarta-feira, num restaurante perto de Mogadíscio, capital da Somália, provocando a morte a dez pessoas e ferindo outras 15.

"O suicida fez explodir uma viatura carregada de explosivos" no exterior de um edifício, disse o agente policial Ali Mohamed, avançando que correspondia ao do restaurante "Posh Treats", diz a BBC.

Ainda não há balanço um númerooficial do número de vítimas, contudo, segundo as declarações de uma testemunha, há "vários cadáveres" no local.

O atentado foi reivindicado pelo grupo Al-Shabab.

