Beyoncé e Jay-Z estão prestes a ser pais novamente. O nascimento dos gémeos está previsto para este mês, mas não se sabia ao certo a data, até agora.

Shuck Amos, um amigo de longa data de Beyoncé, publicou uma fotografia com a cantora com a legenda “força nisso, mamã! Adoro-te”. Esta afirmação não demorou muito para que os fãs e a imprensa internacional começassem a especular acerca do nascimento dos gémeos.

Ainda sem nenhuma confirmação por parte do casal, diz-se que os bebés podem nascer nas próximas horas.