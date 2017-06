Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência de um tiroteio em São Francisco, Califórnia.

O incidente aconteceu nas instalações de uma UPS em São Francisco e, segundo avança a Associated Press, o autor dos disparos terá sido um empregado.

Uma pessoa já foi detida, diz a Fox News.

BREAKING: At least 5 people shot, 2 dead in San Francisco, law enforcement officials tell NBC News