O Relatório de Competitividade de Viagens e Turismo de 2017 do Fórum Económico Mundial avalia o estado do setor de viagens e do turismo de 136 países, sendo que entre as dimensões analisadas está a segurança, tendo em conta o grau de violência e de exposição ao terrorismo.

Desta forma, aqui fica a lista dos 20 países mais perigosos do mundo para os turistas.

1. Colômbia

2. Iémen

3. El Salvador

4. Paquistão

5. Nigéria

6. Venezuela

7. Egito

8. Kenya

9. Honduras

10. Ucrânia

11. Filipinas

12. Líbano

13. Mali

14. Bangladesh

15. Chade

16. Guatemala

17. África do Sul

18. Jamaica

19. Tailândia

20. Congo