O jogador colombiano Radamael Falcão está a ser investigado pelo fisco espanhol por fraude fiscal. Ouvido pela juíza, o avançado afirmou que foi o empresário português Jorge Mendes quem o assessorou na criação de uma offshore, para onde terá desviado receitas.

A agência espanhola EFE noticiou mesmo que Jorge Mendes será ouvido, no caso sobre a alegada fuga ao fisco do jogador colombiano, como arguido.

A mesma fonte adianta ainda que o tribunal responsável pelo caso de Falcão é o mesmo que julgará a acusação contra Cristiano Ronaldo, que foi conhecida, esta terça-feira.

Ronaldo foi acusado de ter ocultado rendimentos provenientes dos seus direitos de imagem, no valor de 14,7 milhões de euros.

Já Falcão está a ser acusado de fraude fiscal no valor de 5,66 milhões de euros, entre 2012 e 2013, quando jogava no Atlético de Madrid. Atualmente, o colombiano veste a camisola do Mónaco.

Recorde-se que Fábio Coentrão, que como Ronaldo joga no Real, também está a ser investigado pela mesma suspeita.