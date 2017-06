O líder da maioria republicana no congresso dos EUA, Steve Scalise, foi baleado, quando um homem armado com uma espingarda disparou durante um treino de basebol em Alexandria, esta quarta-feira de manhã.

Além do congressista, que terá sido baleado na anca, mais quatro pessoas ficaram feridas, segundo o chefe da polícia de Alexandria, que fica nos arredores da capital dos Estados Unidos. Michael Brown não adiantou pormenores sobre os dados clínicos das vítimas.

O tiroteio ocorreu por volta das 7h (12h em Lisboa) durante um treino de basebol, que contava com a presença de vários congressistas republicanos, que estavam a preparar um jogo de beneficência.

O atirador, segundo alguns órgãos de informação norte-americanos, estava escondido nos bancos terá disparado entre 50 e 100 tiros de caçadeira.

A polícia adiantou ainda que o suspeito tinha sido detido, não constituindo mais uma ameaça para o resto da população da zona.

O assessor de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, foi dos primeiro a reagir ao incidente, garantindo através do Twitter que o Presidente e o vice-Presidente estavam a acompanhar a situação.

Both @POTUS & @VP are aware of the developing situation in Virginia. Our thoughts and prayers are with all affected.