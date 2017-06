Jamie Oliver partilhou um post no Facebook , demonstrando a sua solidariedade com os moradores do prédio em Londres, onde deflagrou um incêndio que matou pelo menos seis pessoas e deixou cerca de 75 feridos.

O chef convida as famílias a passarem num dos seus restaurantes na cidade, o mais próximo da zona, para receberem comida, água e “amor”.

“Todas as 100 famílias afetadas pelo horrível incêndio, de hoje, na Grenfell Tower Notting hill, são bem-vindas no meu restaurante, onde serão servidos pela minha equipa. Estamos em Westfield, já ao virar da esquina. Comida e bebida gratuitas, basta falarem com o meu gerente Juan, e nós trataremos de vocês de dar-vos-emos amor”, escreveu, acrescentando ainda um recado para os feridos e familiares das vítimas mortais. “Os nossos pensamentos, o nosso amor e as nossas orações estão com todos,”.