Uma mãe para conseguiu salvar o seu bebé do incêndio na torre Grenfell, em Londres, atirando-o pela janela.

De acordo com a Press Association, várias testemunhas no local viram a criança a ser atirada do nono andar, e a ser salva por um homem que estaria lá em baixo.

Outra testemunha acrescentou ainda que outra mulher atirou o seu filho, com cerca de cinco anos, pela janela do quinto andar e que a criança se encontra bem, estando ferido sem gravidade.

Sabe-se que foram foram transportadas 50 pessoas para o hospital, na sequência do incêndio que provocou, pelo menos, seis mortos.