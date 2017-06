Não há mar bravo que não amanse

Nas ruas estreitas da Ericeira há muita animação. Babel de gentes e línguas e nativos à mistura, sem escarcéu ou desacatos

A Ericeira é “Reserva Mundial de Surf” (RMS). Para os menos entendidos em assuntos de ondas e na prática de surfar, uma bem conseguida brochura obtida no posto de turismo local basta para um esclarecimento básico: “O estatuto de RMS confere uma lógica comunitária, estrutural e funcional a um mundo orgânico que vive entre a hidrodinâmica, a geologia, a biologia, a geografia, as pessoas que vivem o surf e as que se inspiram no fértil imaginário da praia”. É pois mais que cavalgar uma onda, é uma filosofia de vida, é o comprometimento na defesa do património ambiental global.

Não será o caso da “onda Macron”, admitamos, certo é que, na primeira volta das legislativas em França, o “République en Marche” – partido criado para estas eleições pelo presidente francês – espraiou-se com desenvoltura, sem no entanto ter sido atingida a crista da onda porque mais de metade do eleitorado alheou-se da votação. O que é muito significativo, e até preocupante. Não é esta a onda que entusiasma os franceses... A boa notícia é que, por agora, Marine le Pen desmaiou na praia.

A senhora May, que quis cavalgar a onda do “hard Brexit”, também ficou pela praia e agora terá de se contentar com uma versão “soft”, se não se esparramar de vez.

Por cá, o governo anda em maré alta – os indicadores macroeconómicos estão a correr-lhe bem –, mas corre riscos ao fazer ondas que irritam os parceiros de “coligação”. Se estica demasiado a corda pode dar-se mal... A oposição é que não consegue sair da maré vaza: o PSD passa a vida a chapinhar criticas e ameaças, mas não vai lá da prancha; o CDS mantém distância e de quando em vez lá se põe a rumorejar contra “as esquerdas unidas”. Não conseguem surfar a onda do tão desejado geral descontentamento.

Voltando à Ericeira, a encantadora vila surfista estirada à beira-mar, um mar azul de prata, manso, a fingir-se de crepom. E ocorre a pergunta: então, e as ondas?! Pois, é nas praias a norte que os amantes da modalidade se recreiam. Nas praias de enfiada há extensos areais e ondas para todos os gostos: Pedra Branca, Reef, Ribeira d’Ilhas, Cave, Crazy Left, Coxos e São Lourenço. O lema é “com sete ondas se faz uma reserva”.

Quedemo-nos pelo antigo casco urbano, praticamente todo remodelado, a alvejar ao sol quente da tarde que avança para o poente de céu alaranjado fosforescente. As casas, quase todas de dois pisos, a respeitar a cércea da vila, ostentam mansardas a espreitar sobre platibandas decoradas num gosto naife muito engraçado, e as janelas e as portas são debruadas a azul. Pelo meio há pequenos pórticos enfeitados, arabescos e azulejos, vasos e flores dependurados. E muita animação nas ruas estreitas, praças e esplanadas. Babel de gentes e línguas e nativos à mistura, sem escarcéu ou desacatos. É doce a brisa, sereno o vento – isso nem sempre... –, pacata a vila com mar, sempre o mar, ao fundo.

Da Ericeira sobram recordações bonitas, boas memórias dos seus costumes e das suas gentes. Ali se (re)encontra o Portugal dos mares navegados, das arribas que se arredondam e esmorecem nos portos de abrigo. De quem sabe que não há mar bravo que não amanse.

Gestora, Escreve quinzenalmente