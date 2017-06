A melhor defesa é o ataque

As ameaças terroristas e as recentes posições assumidas pela administração americana mostram que a União Europeia tem que fazer mais e melhor para garantir a sua segurança

A garantia da segurança dos cidadãos que vivem no seu território é um valor maior do projeto europeu. As ameaças terroristas e as recentes posições assumidas pela administração americana em relação ao financiamento e funcionamento da NATO e ao compromisso com o acordo de Paris contra o aquecimento climático, deixaram claro que a União Europeia tem que fazer mais e melhor, de forma coordenada, para garantir essa segurança.

A opinião pública europeia é muito sensível em relação à importância das questões da segurança e considera-a uma prioridade política, embora não uma prioridade orçamental. Por isso a eficácia, a eficiência e a transparência na afetação dos recursos para a política de segurança e defesa é fundamental.

Na minha opinião, ainda que sob a forma de cooperação reforçada e portanto não forçando ninguém a ser parte integrante, a política de segurança e defesa europeia deve ser coordenada, integrada e financiada com recursos próprios da União, que para o efeito terão que ser reforçados.

A segurança é um fator chave de progresso, crescimento e emprego. A defesa é em primeiro lugar o melhor instrumento para dissuadir a guerra. A investigação tecnológica no domínio da defesa é também mobilizadora para o desenvolvimento de produtos e serviços importantes para as pessoas e para as empresas.

O recurso exclusivo à cooperação intergovernamental é uma via perigosa. Com as derivas nacionalistas e populistas, nada garante que Estados-membros mais e melhor armados não possam repetir a história e virar-se uns contra os outros, em vez de se unirem em defesa do projeto europeu de paz e de liberdade?

Sem “poder de fogo” político, sobretudo enquanto não se ultrapassar o período eleitoral em curso em muitos países chave da UE, a Comissão Europeia propôs três cenários para responder às ameaças para a segurança e a defesa da Europa e para reforçar as capacidades de defesa da União Europeia até 2025.

O primeiro cenário baseia-se na complementaridade de esforços nacionais, num quadro de “cooperação para a segurança e a defesa”, complementado com um Fundo Europeu de Defesa para o desenvolvimento de novas capacidades conjuntas.

O segundo cenário, de “defesa partilhada”, os estados membros contribuem com ativos financeiros e operacionais para a defesa comum e a UE assume um papel acrescido na cibersegurança, na proteção de fronteiras, na luta contra o terrorismo e nas políticas estratégicas como a energia, a saúde ou espaço.

Finalmente, o terceiro cenário, de “defesa e segurança comum” implica uma integração de esforços, em que a UE apoia programas conjuntos através do Fundo Europeu de Defesa e cria uma Agência Europeia de Investigação no domínio da defesa, de forma a dar textura a um mercado europeu de defesa capaz de garantir um forte controlo estratégico contra as ameaças externas.

Cooperação para a segurança e a defesa, defesa partilhada ou segurança e defesa comum? O que importa é o valor da garantia da segurança dos cidadãos e da defesa da paz e da liberdade. Por isso prefiro os cenários ambiciosos. A defesa é o melhor ataque.