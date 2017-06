A morte do socialismo europeu

O centro político foi responsável pela construção da Europa do pós-Gerra. Esse centro é como uma balança e a perda de peso dos socialistas tem provocado um desequilíbrio que abre espaço aos extremismos de todo o género

Algo de profundamente trágico está a acontecer à família socialista europeia. Por todo o continente, os partidos que representam esta grande família política têm sido penalizados pelos eleitores. Em França, depois da humilhação nas presidenciais, os socialistas franceses repetiram a dose na primeira mão das legislativas. Um desastre total. Há até quem já fale na necessidade de uma “refundação” do PSF.

No Reino Unido, os trabalhistas registaram a sua terceira derrota consecutiva em eleições gerais. Por mais que queiram pintar o resultado de Corbyn com cores de vitória, o Labour perdeu. Perdeu por muito menos do que se pensava, mas perdeu. E perdeu quando podia ter ganho. Com tantos erros grosseiros do governo conservador de Theresa May até o Rato Mickey podia ter chegado ao número 10 de Downing Street. Mas esta ainda não foi a vez de Corbyn que agora vai ensaiar uma aliança progressiva – um nome chique para ‘geringonça’ – para tentar governar se os conservadores falharem.

De trabalhistas para trabalhistas, outra história de derrota e colapso é contada em holandês. O principal partido da esquerda moderada holandesa passou de segunda força nacional para quase nada nas últimas legislativas.

Em Espanha, Pedro Sanchez tenta colar os cacos de um PSOE que viveu os últimos meses em clima de guerra civil.

Em Itália, o Partido Democrático continua a liderar o governo mas Matteo Renzi e os seus camaradas têm-se destacado mais pelas jogadas florentinas do que pela governação do país.

Na Alemanha, acreditava-se que Martin Schulz vinha de Bruxelas para salvar o SDP mas uma série de derrotas nas eleições regionais e uma queda nas sondagens (já vai a oito pontos de Merkel) adensam o cenário de mais uma derrota para o centro esquerda alemão nas legislativas de setembro.

Na Grécia, onde tudo começou, o nome PASOK virou doença.

E em Portugal, o PS perdeu eleições que todos os opinadores tinham condenado os socialistas a ganhar. Para salvar a pele do seu líder, o PS virou do avesso a lei escrita e não escrita, fez tábua rasa da prática política e deitou borda fora o seu património histórico para dar a mão à extrema-esquerda comunista e bloquista.

A lua-de-mel dos socialistas portugueses não deve, todavia, distrair-nos do essencial: os socialistas europeus, incluindo os portugueses, caminham para a irrelevância. Por duas ordens de razão. Primeiro: os socialistas ainda não perceberam que as condições sociais, demográficas e económicas que viabilizavam as suas propostas políticas e permitiram a sua ascensão ao poder por toda a Europa já não existem – e talvez não venham, nunca mais, a existir. Os socialistas teimam em não reconhecer os factos e isso tem-se refletido na incapacidade de promover uma agenda fresca, realista e mobilizadora. A esquerda socialista pensa que pode mudar a realidade sem reforma ou sacrifício. Tudo muda, assim nos dizem, se acreditarmos com muita força nos amanhãs que cantam.

Segundo: os socialistas europeus afastaram-se dramaticamente daquela que foi, historicamente, a sua base de apoio. Na tentativa de neutralizar os radicalismos burgueses à sua esquerda, a esquerda moderada rendeu-se às causas fraturantes e ao politicamente correto, perdendo de vista o essencial: as necessidades, ambições e problemas das pessoas.

O definhamento das forças socialistas é uma má notícia para a Europa e para Portugal. O centro político – uma coligação de partidos sociais-democratas, socialistas, liberais, democratas-cristãos – foi responsável pela construção da Europa de prosperidade e democracia em que vivemos desde o pós-II Guerra. Esse centro é como uma balança e a perda de peso abrupto dos socialistas tem provocado um desequilíbrio que abre espaço aos extremismos de todo o género.

Em Espanha com a ascensão do Podemos, na Grécia com o governo do Siryza, em França com Mélenchon, já aprendemos que o que vem ocupar o espaço deixado vago pelo socialismo democrático é um populismo perigoso e anti-liberal.

António Costa e o PS vivem na ilusão dos sucessos no exercício de governo. É um erro pensar que os problemas do PS desaparecem com a passagem circunstancial pelo poder. Tal como os seus parceiros europeus, também o PS viu o seu programa ser rejeitado pelos eleitores. E uma vez no governo, a execução desse programa falhou porque as suas medidas não servem a realidade. Costa tem, todavia, o mérito de ter mudado de rota depressa. Avesso a reformas que guiem Portugal para outro patamar de desenvolvimento, colhe os louros das medidas implementadas pelo governo anterior – a OCDE voltou a sublinhar esta semana que a queda no desemprego se deve às reformas laborais de Passos. Com margem de manobra reduzida, como que por inércia Costa deixou andar o programa económico que herdou do PSD (manutenção do rigor das contas públicas, aumento das exportações e da procura externa) no qual enxertou medidas exigidas pelos seus parceiros de coligação e algumas reversões nos transportes.

Os sucessos no governo são circunstanciais. Mas o problema programático e político do PS é permanente e profundo. Costa tem de tratar de refletir sobre o futuro do PS, sem olhar para o partido como o maestro de uma banda de esquerdas que se reúne de tempos a tempos para evitar que o PSD governe. A sua omissão terá consequências muito duras para os socialistas e para o centro político que construiu o Estado Social português e o Portugal europeu e democrático. Porque um dia a banda das esquerdas pode continuar a tocar, e o maestro já não morar no Largo do Rato.

