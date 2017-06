Richard Anthony Jones foi considerado culpado de um assalto, que ocorreu em 1999, e condenado a 19 anos de prisão.

O homem sempre disse estar inocente e na prisão descobriu que havia outro presidiário com quem era muito parecido e que também se chamava Richard.

Para além de todas estas semelhanças, o segundo presidiário vivia perto do local onde ocorreu o assalto, enquanto Jones vivia na fronteira do estado de Kansas com Missouri, nos Estados Unidos.

No local do crime nunca foi encontrada nenhuma prova da presença do homem que sempre afirmou ter estado com a namorada e a família no dia do assalto. A condenação deste apenas foi baseada nos depoimentos das testemunhas.

O caso terá sido reaberto e Jones foi libertado, pois o juíz afirmou que ninguém deveria prender um homem sem provas e só com base em depoimentos de testemunhas.

De acordo com o Daily Mail, Jones disse estar feliz por poder voltar a estar com os filhos. "Têm sido tempos difíceis mas eles têm agora idade suficiente para perceber o que aconteceu”.