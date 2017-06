Prolongou-se até ao final da tarde de ontem o debate em torno da terceira moção de censura na democracia espanhola. A sessão começou com seis horas de intervenções em só três pessoas falaram, o que se deveu às longas intervenções de Pablo Iglesias e Irene Montero, que ontem lideravam o discurso do Podemos. O desfecho da moção, no entanto, nunca esteve em dúvida: sem o voto socialista, o Unidos Podemos não tinha o apoio suficiente para fazer cair o governo minoritário de Mariano Rajoy. Iglesias sabia-o e transformou o dia de ontem numa oportunidade para falar da corrupção no PP e estender a mão ao recém-reeleito líder socialista Pedro Sánchez, pedir desculpa por no passado ter dificultado uma solução de governo e dizer que espera chegar a acordo em breve para, juntos, derrubarem Rajoy. “Oxalá estejamos de acordo para derrubar o governo o mais cedo possível”, disse Iglesias no Parlamento, adiantando, além disso, que, a seu ver, não é preciso apoio do Ciudadanos, do centro-direita. “Não nos digam que é possível fazê-lo com a muleta laranja”, atirou.

Pablo Iglesias não antecipou que Sánchez seria reconduzido à liderança do Partido Socialista Operário Espanhol quando convocou a moção de censura em maio. Planeou-a – segundo o consenso dos politólogos espanhóis – para se afirmar como o principal partido da oposição espanhola e distanciar-se de um partido socialista que por essa altura parecia encaminhado para as mãos de Susana Díaz, que se opõe a uma solução de governo à esquerda. Com Sánchez e as sondagens a indicarem uma baixa na tendência de votos para o Unidos Podemos, a lógica altera-se. E Iglesias já mudou a agulha. “Tomem o exemplo de Corbyn”, lançou à bancada socialista, preparando caminho para uma coligação que, em todo o caso, precisará dos partidos catalães e acertar o tema da independência que divide internamente o próprio Podemos – a ala de Pablo Iglesias defende uma consulta pactada e uma reforma constitucional, mas as correntes mais à esquerda defendem o referendo unilateral que já foi convocado para 1 de outubro.

Rajoy, por sua vez, absorvia ontem o que os socialistas classificavam como um “balão de oxigénio”. O presidente do governo conseguiu recentemente aprovar o Orçamento de Estado, com o apoio dos partidos catalães e Ciudadanos, e uma moção de censura condenada à partida dá a sensação de entraves desnecessários, segundo argumenta o PSOE, que se preparava para a abstenção por entender que não há ainda solução de governo concorrente. “O senhor deu provas que bastem nas piruetas que deu recentemente”, disse Rajoy, dirigindo-se a Iglesias, “O senhor não é fiável. Não partilho a sua visão do nosso país e a sua peculiar maneira de conceber a democracia. Não lhe agrada o nosso sistema democrático.”