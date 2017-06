O Metro de Lisboa transportou 135.000 pessoas em toda a rede, no período compreendido entre as 20h e as 8h de terça-feira, adiantou a transportadora.

Pela primeira vez, o Metropolitano da capital alargou os seus horários de funcionamento na noite de Santo António, de 12 para 13, na linha azul e verde.

De acordo com um comunicado, neste período foram transportados um quartos dos passageiros diários, tendo esta iniciativa sido “do maior sucesso”,