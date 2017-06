Cristiano Ronaldo está a ser acusado pela autoridade tributária espanhola de fuga ao fisco. A secção de delitos económicos da Fiscalía Provincial de Madrid avançou ontem contra o português por fraude de 2011 a 2014, que terá lesado o Estado espanhol em 14,76 milhões de euros em receitas de direitos de imagem. CR7 pode incorrer numa multa superior a 28 milhões de euros e em prisão efetiva de um mínimo de sete anos.

De acordo com a agência de notícias Efe, o Ministério Público (MP) espanhol acusa o futebolista português de ter usado uma sociedade para defraudar o fisco. Segundo noticia o “El País”, o capitão da seleção portuguesa ter-se-á aproveitado de uma estrutura empresarial criada em 2010 para “ocultar ao fisco as receitas geradas em Espanha” com os seus direitos de imagem. A acusação diz que estes crimes foram “voluntários” e “conscientes”.

A 11 de novembro de 2011, Ronaldo optou “expressamente” pelo regime fiscal aplicável aos trabalhadores estrangeiros em Espanha, pelo que teria de ter registado nesse ano as suas receitas obtidas no país.

De acordo com a nota do MP enviada ao tribunal de instrução, em causa estão valores de 1,39 milhões em 2011, mais 1,66 milhões em 2012, a que se juntam 3,2 milhões em 2013 e 8,5 milhões em 2014.

O atleta foi para o Real Madrid em 2009 e desde 1 de janeiro de 2010 que é considerado residente fiscal em Espanha.

Em comunicado, o ministério das Finanças (Gestha) revela que o internacional português “poderia ser preso devido a quatro delitos ficais” e realça que “as finanças apresentaram a denúncia antes de 30 de junho” para evitar que prescreva o delito fiscal quanto ao imposto fiscal sobre não residentes de 2011.

O Gestha revela que o juiz “pode aplicar a atenuante muito qualificada de regularização extemporânea introduzida no código penal em 2013 e reduzir a pena a metade ou à quarta parte de cada delito fiscal”.

Dois cenários

Com este atenuante, há dois cenários. “No primeiro, se como no caso de Messi o juiz reduzir as penas mínimas mais ou menos para a metade, a pena de prisão total pode ficar em três anos e meio, pelo que o futebolista português pode ser preso”.

Mas, diz o Gestha, o “juiz também pode reduzir as penas mínimas à quarta parte, de modo a que a pena de prisão total fique em 21 meses”. Assim, por CR7 não ter antecedentes criminais, o magistrado “poderia acordar que não seja preso se não for condenado durante o tempo da pena suspensa”.

No entanto, lembra, qualquer das opções implica “o futebolista reconhecer os factos e pagar os valores defraudados, os juros e multas no prazo máximo de dois meses desde a notificação judicial como investigado”.

O Ministério Público cita a sentença de 24 de maio do Supremo Tribunal a Lionel Messi, do Barcelona, que o condenou a 21 meses de prisão – com pena suspensa – por fraude ao fisco de 4,1 milhões de euros.