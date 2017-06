A outra renda da eletricidade

Precisávamos mesmo desta modernice? Num país temperado como Portugal a classe energética de uma casa é perfeitamente irrelevante

A partir de 1 de janeiro de 2009 passou a ser obrigatório todos os edifícios, públicos ou privados, terem um papel a que se deu o nome pomposo de “certificado energético”. Abriram-se concursos, deu-se formação a alguns técnicos e começou-se a cobrar, pela atribuição dos ditos certificados, valores na ordem dos 200 ou 300 euros.

Num país onde ainda há falhas de segurança elementares (são frequentes os acidentes com gás de botija, por exemplo), precisávamos mesmo desta modernice? Claro que não, até porque o certificado nada faz pela eficiência energética: limita-se a dizer que o dito imóvel tem ou não vidros duplos e tem melhor ou pior isolamento, entre outros parâmetros. Ora, que o consumo de eletricidade de um frigorífico ou de uma máquina de lavar possa pesar no momento da compra, parece-me algo pacífico; já a classe energética de uma casa, num país temperado como Portugal, parece-me perfeitamente irrelevante.

O que é certo é que qualquer edifício, para ser vendido ou arrendado, tem de possuir o tal certificado, caso contrário os proprietários arriscam uma pesada multa, que vai dos 250 (para privados) aos 45 mil euros (para empresas).

Quem beneficia com isto? Os proprietários não são, seguramente – pois cabe-lhes apenas o ónus de pagar. Os compradores ou arrendatários também não – pois não passa pela cabeça de ninguém escolher uma casa com base num critério tão extravagante. Por isso, quando muito, a exigência beneficia os técnicos, que assim têm um trabalho que só eles podem fazer, e as empresas que prestam este serviço.

Nunca fui desconfiado nem acredito em teorias da conspiração mas, tendo entrado a lei em vigor no momento em que entrou, não é disparatado suspeitar que o objetivo desta formalidade não fosse ter um país mais sustentável ou mais energeticamente eficiente, mas sim extorquir mais algum dinheiro aos contribuintes. E, claro, arranjar uma renda encapotada para os amigos.