A GNR deteve hoje dois homens por roubo de cortiça de uma propriedade no concelho de Grândola. Os dois indivíduos, de 69 e 72 anos, circulavam num veículo com matrícula falsa com 700 quilos de cortiça roubada. Além disso, o Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Grândola, apreendeu luvas, escada e machadas, material usado no crime.

A ação decorreu no âmbito da Operação Campo Seguro – Fase 1, que decorre até 31 de julho e visa prevenir a criminalidade em geral e os furtos de cortiça em particular, através do reforço do patrulhamento em zonas potencialmente mais propícias à incidência deste ilícito.

Na última edição desta operação, de 1 de novembro de 2016 a 31 de janeiro deste ano, a GNR deteve 117 pessoas e emitiu 318 contraordenações, mais 21 do que no ano passado. Foram apreendidas 55,53 toneladas de azeitona, três vezes o valor de 2016, e 525 quilos de pinha mansa, cinco vezes o valor de 2016, revelou, na altura, a GNR.

Os furtos de cortiça também são recorrentes. No final do ano passado, por exemplo, foram detidas 13 pessoas por furto e receção de cortiça roubada no distrito de Setúbal.