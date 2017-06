Brad Pitt, divorciou-se há cerca de uma ano da atriz Angelina Jolie, com quem tem seis filhos. Porém, o ator de 53 anos já havia tido um outro casamento com a também atriz, Jennifer Aniston, que terminou em 2005. Nesse mesmo ano, vários foram os rumores de que o casamento entre Pitt e Aniston teria chegado ao fim por uma suposta traição do ator.

Doze anos depois, Brad Pitt parece querer o perdão da ex-companheira – Jennifer Aniston – que é agora casada com Justin Theroux.

"Ela estava bastante recetiva ao pedido de desculpa e disse que o perdoava...Ela quer começar de novo e vê-o como um amigo genuíno", revelou uma fonte à revista Life & Style.

Brad Pitt está em recuperação, depois de ter revelado que o problema com o álcool foi a razão do divórcio entre si e Angelina Jolie.

"O Brad pediu desculpa por ter-lhe partido o coração. Ele não se abre assim tão facilmente, mas com a terapia aprendeu a expressar os seus sentimentos", concluiu.