Woodstock português

O primeiro festival português foi Vilar de Mouros em 1971, o “Woodstock português” pelo contexto político da época. Vieram sensações pop como Elton John e Manfred Mann mas não só. Amália Rodrigues e o Duo Ouro Negro também pisaram o palco.

Pedras no caminho

À garrafada, os Oasis no Sudoeste em 2000. À pedrada os Nickelback na Ilha do Ermal em 2002. Este último costuma ser recordado na história dos piores concertos em festivais. Ato contínuo, a banda abandonou o palco e não mais voltou a Portugal.

Os U2 a ver os Jafumega

Em 1982, Vilar de Mouros regressou com cartaz de luxo. Para se ter uma ideia, os U2 eram “uma banda promissora”, como outras da época. Talvez por isso, tenham assistido do palco à “Latin’América” dos Jafumega. Antes do concerto, deram um abraço aos portuenses.

Primeira vez

O primeiro concerto de Anselmo Ralph em Portugal foi em 2007...no Super Bock Super Rock. Por estranho que possa parecer, o cantor angolano fez parte do mesmo cartaz que os Metallica, Arcade Fire, LCD Soundsystem, Jesus and Mary Chain e Underworld.

David Bowie à borla

23 de Junho de 1996. Quartos-de-final do Campeonato de Europa. Poborsky faz um chapéu de bandeira a Vitor Baía e adia o sonho da geração de ouro. David Bowie é cabeça de cartaz do Super Bock Super Rock. Os bilhetes não vendem e a organização abre portas.

You Know I’m No Good

Em 2008, o Rock In_Rio recebeu a maior enchente de sempre à espera de ouvir Amy Winehouse, mas o resto da história é conhecida. A cantora reconheceu dias depois que nunca devia ter dado o “concerto”. Roberto Medina confessou ter-se arrependido para sempre.

Salto mortal

Em 2000, os Da Weasel estavam a caminho de ser uma das bandas mais populares em Portugal. No ano do nascimento da primeira bebé Sudoeste, a excitação levou Virgul a falhar um salto mortal. A queda levou-o ao hospital. O “puro flow” da doninha continuou até ao fim.

Irresistível Renato Sanches

A noite de Kendrick Lamar no Super Bock Super Rock gerou rara apoteose e comunhão mas o rapper não deixou que ninguém ultrapassasse o espaço privado dos bastidores. Pelo contrário, foi ele a pedir à organização para conhecer a coqueluche Renato Sanches.