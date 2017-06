O i recebeu algumas fotografias captadas por banhistas incomodados com a situação, que mostram contentores a abarrotar.

Com a época balnear em curso nas praias do Algarve desde o início do mês, e o litoral alentejano a arrancar o período estival esta semana, muitas autarquias e entidades têm promovido nos últimos dias ações de limpeza.

No concelho de Santiago de Cacém, foram limpos 15 quilómetros de areal entre a Lagoa de Santo André e a praia da Fonte do Cortiço, com mais de 2300 quilos de lixo recolhidos durante o fim de semana, numa operação coordenada pela Associação Litoral Aventura.

O lixo que pode ser arrastado para o mar, além de incomodar banhistas, é um dos fatores que contribui para a poluição das praias.

A Associação ZERO identificou este ano apenas 33 praias com uma qualidade da água irrepreensível, por estarem há três anos sem acusar bactérias nas análises. Representam apenas 5% das zonas balneares do país. No ano passado havia 78 praias a merecer este título.