A TAP e a SATA estão na metade inferior do ranking das 87 melhores companhias aéreas mundiais. Entre os melhores aeroportos globais, o de Lisboa, em 57.º lugar, é o único de uma lista de 76. A empresa de aviação e o aerporto de Singapura lideram a classificação.

A lista é da responsabilidade da AirHelp, empresa especializada na defesa de passageiros aéreos. No ranking divulgado ontem, o quinto desde que começaram as avaliações em 2015, a TAP e a SATA surgem nas 51.ª e 75.ª posições. “A TAP subiu no parâmetro da pontualidade (de 6,4 para 7,8), manteve a avaliação em termos de qualidade e serviço (6), mas desceu no tratamento de reclamações (passou de 8,5 para 7,9)”, revela o relatório que examinou o período de 22 de dezembro de 2016 a 20 de março de 2017.

A SATA melhorou a pontualidade (de 7,2 para 7,8) e manteve a qualidade e serviço (6), mas desceu na classificação final penalizada pelo parâmetro de tratamento de reclamações – em que baixou de 6,6 para 3,3.

A qualidade e serviço, quer em terra, quer no ar, é o primeiro critério de avaliação. Aqui estão incluídas o serviço do aeroporto, o lounge da companhia aérea, os lugares no avião, as refeições a bordo, o entretenimento, o pessoal de bordo e o conforto.

Na pontualidade mede-se o número de voos que aterraram a horas e no tratamento de reclamações verifica-se a eficácia com que cada companhia aérea lidou com as reclamações e pedidos de compensação, bem como o tempo a restituir as reclamações válidas.

Corrida

“À medida que o mercado se torna mais saturado os vencedores na corrida das viagens aéreas serão as companhias que cumprirem as suas promessas em terra, na cabine e após o voo”, diz Henrik Zillmer, cofundador e CEO da AirHelp, citado no comunicado.

O Aeroporto General Humberto Delgado, em Lisboa, é o único de Portugal a figurar no ranking de aeroportos divulgado pela primeira vez no AirHelp Score. A pontualidade tem a pontuação mais elevada (7,4).

Tráfego intenso

Também no comunicado, o country manager da AirHelp em Portugal e no Brasil, Bernardo Pinto, refere que, devido ao tráfego, “o Aeroporto de Lisboa apresenta uma percentagem alta de atrasos, mas tenta manter-se fiel ao seu calendário apertado” e que “0,4% de todos os voos com partida deste aeroporto foram cancelados ou tiveram atrasos de mais de três horas”.

A liderar o ranking das companhias aéreas está a Singapore Airlines, que destronou a Qatar Airways, tendo melhorado “significativamente na pontualidade e no tratamento de reclamações”.

No top 5 do ranking estão ainda a Etihad Airways (Emirados Árabes Unidos), a Qatar Airways, a Austrian Airlines (Áustria) e a Air Transat (Canadá).

Na topo da tabela dos melhores aeroportos, depois de Changi, também em Singapura, surgem o Aeroporto Internacional de Munique (Alemanha) e o Aeroporto Internacional de Hong Kong.