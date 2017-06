BENFICA. United e City atacam plantel encarnado

Victor Lindelof é o mais recente adeus oficial no plantel dos encarnados. Depois de três anos ao serviço da equipa principal do clube da Luz (depois de ter atuado na equipa B entre 2012 e 2015), onde ganhou três campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça de Portugal, o defesa central foi confirmado no Manchester United de José Mourinho.

O Benfica anunciou no sábado, em comunicado, que o clube chegou a acordo com o Manchester United para a transferência a título definitivo do jogador sueco para o emblema inglês, a troco de 35 milhões de euros, mais 10 milhões pelo cumprimento de determinados objetivos. Recorde-se que os red devils de José Mourinho conquistaram a Liga Europa, feito que agora coloca o clube diretamente na Liga dos Campeões da próxima temporada. Os comandados do Special One venceram ainda a Taça e a Supertaça de Inglaterra. Do clube da Luz chega ainda a maior transferência já realizada até ao momento. O guardião das redes dos encarnados, Ederson Moraes, foi a primeira ‘baixa’ no plantel das águias depois de o brasileiro ser anunciado no Manchester City de Pep Guardiola. Numa transferência milionária que se fixou nos 40 milhões de euros, aos 23 anos Ederson tornou-se na segunda transferência mais cara de sempre a envolver um guarda-redes. Só Gianluigi Buffon supera o valor do brasileiro, depois de ter saído do Parma para a Juventus, num negócio que custou aos cofres de Velha Senhora, em 2001, 52 milhões de euros.

À medida que o Benfica se vai despedindo de peças fundamentais no onze de Rui Vitória (com Nelson Semedo e Pizzi na lista dos próximos candidatos), há, no entanto, outras certezas no tetracampeão nacional. O médio suíço Haris Seferovic, vindo dos alemães do Eintracht Frankfurt, onde atua desde 2014, é um dos reforços oficiais para as próximas cinco temporadas. Ao jovem de 25 anos juntam-se ainda Alex Pinto, lateral direito do Vitória de Guimarães, que assinou contrato com o clube da Luz válido para as próximas seis temporadas, Salvador Agra, do Nacional, e Patrick Vieira, lateral direito ex-Marítimo. No entanto, no caso do extremo de 25 anos, que assinou um contrato para as próximas três temporadas, e de Patrick os dois jogadores já estarão previamente avisados pelo Benfica que serão cedidos a título de empréstimo a outro clube da liga portuguesa ou estrangeira, uma decisão com efeito já na próxima época 2017/2018.

FC PORTO. A estreia de vermelho e o regresso de um extremo

André Silva começou no clube da Invicta nos sub-17. Saltou para os sub-19, passou pela equipa B e aterrou na principal na época passada, 2016/2017. Alinhou em 44 jogos e marcou 21 golos (16 na Liga portuguesa, quatro na Liga dos Campeões, e um na Qualificação para a Champions). Agora deixa a camisola azul e branca para vestir nas próximas cinco épocas, pela primeira vez, de encarnado. O FC Porto confirmou durante a tarde de ontem a venda do ponta de lança ao AC Milan num negócio de 38 milhões de euros (mais dois em objectivos) para a cedência do jogador a título definitivo. Na época passada, o AC Milan conquistou apenas a Super Taça de Itália, sendo esse o único troféu do clube nos últimos quatro anos (o emblema italiano não é campeão nacional desde 2010/2011). Esta é a principal saída do plantel azul e branco – o único clube, entre os três grandes, a mudar de treinador. Dezassete dias depois da saída de Nuno Espírito Santo (entrentanto confirmado no Wolverhampton, clube do Championship, da 2.ª divisão inglesa) dos comandos do FC Porto foi, por fim, apresentado o seu sucessor. Sérgio Conceição assinou um contrato válido por duas épocas. A apresentação do antigo treinador do Nantes, emblema francês com quem até tinha renovado contrato no mês de maio, foi feita na passada quinta-feira e o técnico não hesitou em falar daquilo que tem faltado aos dragões: títulos. “Temos de ser exigentes, rigorosos, disciplinados no nosso dia-a-dia, para no fim dar a todos os portistas a alegria de conquistar títulos”, disse. “Não foi fácil, mas foi com enorme alegria e amor ao clube que vim e estou convencido de que vou conseguir, em maio, estar feliz e os portistas estarem felizes”, garantiu o técnico de 42 anos. Este é um regresso para Sérgio Conceição, que esteve ao serviço do FC Porto entre 1996 e 1998 e, mais tarde, em 2004. Durante esses anos, o extremo conquistou uma Liga dos Campeões (2003/2004), sagrou-se campeão de Portugal três vezes (96/97, 97/98 e 03/04), venceu uma Taça de Portugal (1998) e uma Supertaça (1996).

A par de André Silva, está ainda confirmada na lista de saídas do clube Diogo Jota, que se encontra de regresso ao Atlético de Madrid depois ter sido cedido por empréstimo aos dragões, na última temporada. Jota foi opção de Nuno Espírito Santo em 38 jogos e fez 9 golos (8 na liga NOS e um na Liga dos Campeões, competição de que o FC Porto foi afastado nos oitavos de final, pela finalista vencida, a Juventus).

SPORTING. É real o adeus a Rúben Semedo, mas há Cristiano

André Pinto (Sp. Braga), Cristiano Piccini (Bétis) e Mattheus Oliveira (Estoril) foram os jogadores que o terceiro classificado da liga já confirmou para reforçar o plantel na próxima época. Se o antigo central dos bracarenses assinou contrato até 2021 e fica blindado com uma cláusula de 45 milhões de euros, Cristiano Piccini, que representou os espanhóis do Bétis nas últimas três épocas, fica de leão ao peito até 2022 para ajudar na defesa leonina. O médio Matheus Oliveira foi o último jogador a ser oficializado em Alvalade depois de se ter destacado no Estoril, de Pedro Emanuel. Com três entradas já garantidas no conjunto leonino, por enquanto, Rúben Semedo é a única saída a registar. O defesa central esteve um ano à disposição de Jorge Jesus depois de ter chegado do Vitória de Setúbal. Conseguiu conquistar uma Supertaça de Portugal ao serviço do Sporting e agora ruma à liga espanhola naquela que será a sua primeira aventura na primeira divisão de uma liga estrangeira (passou pelo Reus Deportiu, da 2.ª divisão espanhola, em 2014/2015). A confirmação da venda do futebolista aos espanhóis do Villarreal por 14 milhões de euros (ME), com um contrato válido para as próximas cinco temporadas, chegou na passada quarta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Na mesma nota, o Sporting acrescenta também que fica com o direito a receber 20% de uma futura transferência do defesa central.

Durante a sua apresentação, Semedo confessou ter recebido “outras propostas, de clubes bons de Inglaterra, mas, quando ouvi o nome do Villarreal, decidi vir para cá. Quero jogar La Liga e conquistar títulos para o Villarreal”. O emblema espanhol terminou a última época no quinto lugar da liga espanhola, posto que permite entrar diretamente na Liga Europa.

Fábio Coentrão deverá ser a próxima aposta, já que o presidente leonino admitiu, aquando da viagem à Guatemala, deslocação para lançar as bases de uma academia do Sporting, que existem conversações com Fábio Coentrão, lateral do Real Madrid. “Sim, há conversações. Vamos ver o que se passa”, afirmou o presidente dos leões à agência EFE. Mas se, por um lado, BdC não se inibe de dizer que a possibilidade de Coentrão rumar a Alvalade está em cima da mesa, o líder de Alvalade preferiu não comentar a hipótese de contratar o defesa-central, Jérémy Mathieu, do FC Barcelona.

A dança dos treinadores continua na I Liga:

Moreirense

Saída

Saída: Petit deixa o comando da equipa depois de o clube de Moreira de Cónegos ter terminado no 15.º lugar.

Entrada: Manuel Machado é o novo treinador do clube de Moreira de Cónegos na próxima temporada.

Rio Ave

Entradas: Miguel Cardoso estreia-se como treinador principal na próxima temporada ao serviço do clube de Vila do Conde, depois de ter estado na equipa técnica de Paulo Fonseca no ucraniano Shakhtar Donetsk.

Chaves

Entradas: Aos 55 anos, Luís Castro deixou o Rio Ave para orientar o Desportivo de Chaves nas próximas duas temporadas.

Desportivo das Aves

Ricardo Soares deixou o Chaves e é o novo treinador do clube recém promovido à I Liga, dez anos depois.