Profissão de futuro? Amigo de António Costa (emprego garantido!)

Diogo Lacerda Machado foi o padrinho de casamento do primeiro-ministro. Mas a política não é uma reunião de amigos, nem Portugal pode ser o ponto de encontro do clube de amigos de António Costa

1) Este Portugal geringonçado está cada vez mais estranho (e perigoso). Bem podem os interesses instalados e a comunicação social colada ao atual regime tentar iludir os portugueses com “boas notícias”, “clima de otimismo” e “otimismos irritantes” que a sua missão de perpetuar António Costa e os seus amigos no poder falhará redondamente. A mentira – como sempre! – terá perna muito curta: oxalá que alguém no PS assuma as suas responsabilidades quando a verdade for revelada. Para salvar António Costa, o PS (aliando-se a comunistas e bloquistas) paralisou o país. Portugal não anda, não se move, não progride: está parado, ou seja, absolutamente geringonçado.

2) Falemos então, hoje dos amigos de António Costa. Na verdade, em Portugal há uma profissão com um imenso futuro, repleto de oportunidades e facilidades: “amigo do Costa”. Não requer estudos aprofundados, diplomas académicos, muito menos experiência profissional – basta uma devoção enorme (ilimitada!) pelo “novíssimo querido líder” socialista. Amar Costa, idolatrar Costa, vangloriar Costa sem hesitações, ter fé e devoção nas virtudes de Costa – eis a cartilha que permitirá aspirar a “grandes feitos” na máquina administrativa do “Estado geringonçado”. Tudo por António Costa, nada contra António Costa: a centralização de poder, com o consequente défice de pluralismo democrático, atingiu no PS o seu ponto máximo, ultrapassando até o período (já asfixiante) de José Sócrates.

3) No sábado, a máquina de propaganda de António Costa divulgou que o seu amigo Diogo Lacerda Machado integrará o conselho de administração da TAP. A notícia acabou por marcar o fim de semana político-mediático, enaltecendo--se as numerosas virtudes de Lacerda Machado. Sobre o seu profissionalismo e competência profissional, nada temos a objetar. Acreditamos (sem reserva mental) que correspondem à verdade. No entanto, a relação política de António Costa e Lacerda Machado suscita numerosas dúvidas e inquietações. Pela falta de transparência, pela informalidade, pela tentação de António Costa de atuar à margem das regras e convenções jurídico-políticas: ao escrutínio livre e esclarecido dos portugueses ao seu governo, o primeiro-ministro prefere o escrutínio condicionado, limitado e devidamente controlado (servindo-se frequentemente dos jornalistas, conhecidos por todos, que são os seus maiores fãs). António Costa gosta de transparência – mas de uma transparência que não exponha a falta de transparência do seu governo. Enfim, Costa gosta de uma transparência em tons rosados, em tons socialistas.

4) Pois bem, evoquemos que Diogo Lacerda Machado foi o padrinho de casamento de António Costa e seu braço direito na associação de estudantes – logo, são amigos de longa data, ligados por laços de irmandade baseados na amizade. Mas a política não é uma reunião de amigos, nem Portugal pode ser o ponto de encontro do clube de amigos de António Costa. Tão- -pouco poderá António Costa convidar Lacerda Machado para funções de responsabilidade no governo – com a mesma leviandade como convida o seu amigo para o seu casamento. Porventura, António Costa terá tido mais cuidado e sentido de Estado quando planeou a lua-de-mel com a sua esposa do que quando convidou Lacerda Machado para representar o Estado português no processo que conduziu à privatização definitiva da TAP, revertendo parcialmente a venda levada a cabo pelo governo de Passos Coelho. Isto é aceitável? Não é! Não pode ser! Fica-se com a sensação de que António Costa é primeiro-ministro e Diogo Lacerda Machado é o “ministro-primeiro”.

5. De facto, Lacerda Machado iniciou a sua colaboração com o governo socialista-comunista-bloquista sem qualquer vínculo funcional e formal. Ou seja, um cidadão português, sem poderes para tal, informalmente, representava a República Portuguesa num processo com investidores privados – que, ainda para mais, tinha já sido objeto de uma decisão do governo anterior! Isto é o mesmo que, amanhã, um cidadão português a viver num país estrangeiro se arrogar o direito de negociar um tratado de comércio com esse país! Esta foi, desde o início, uma situação gravíssima, a qual seria, em qualquer país verdadeiramente democrático, fundamento para responsabilizar o primeiro-ministro.

6) Mas não em Portugal: aqui foi apenas uma decisão legítima do habilidoso António Costa. O estatuto e as competências dos ministros encontram-se regulados pela lei; o mesmo sucedendo com a composição e organização do Conselho de Ministros. No entanto, há uma nova entidade que tem mais poderes de influência e decisão do que qualquer ministro – o amigo de Costa. E este amigo em particular (Lacerda Machado) é o superministro de facto. É o homem que manda em Portugal a seguir a António Costa…embora sem ser ministro, logo, escapando às limitações legais e políticas associadas ao estatuto funcional de membro do governo. Desta feita, Lacerda Machado vai passar a mandar, de facto, na TAP. Resultado: António Costa acabou de conquistar mais um centro de poder – desta vez, uma empresa (supostamente) privada. Ou alguém acredita que a nomeação de Lacerda Machado não é uma forma de intimidação do governo para que a administração da TAP não ouse tomar decisões que não agradem a António Costa? Assim se vê a força do PC… e a conceção limitadíssima que o PS tem da iniciativa privada.

7) Mas o poder totalitarizante de António Costa não se fica pela TAP. Veja-se o que se passa na educação: afinal, os moralistas socialistas, sempre muito ciosos da escola pública e críticos dos contratos de associação, vão alterar a lei para que as escolas privadas detidas por camaradas socialistas não sejam prejudicadas (possam continuar a receber dinheiro do Estado). Ou seja: os contratos de associação são maus quando beneficiam escolas da Igreja Católica ou de gente que se suspeita ser de direita; todavia, se forem escolas de camaradas socialistas, amigos de António Costa, são ótimas e um excelente investimento na qualidade do sistema de ensino! Mais: aparentemente, um concurso para recrutamento de delegados regionais de Educação foi anulado porque os escolhidos não agradam à secretária de Estado! Parece que não são tão amigos de António Costa quanto o concurso exige…

8) Uma perplexidade final: esta notícia do pântano que é hoje o Ministério da Educação, divulgada pelo “SOL”, único jornal verdadeiramente independente em Portugal (a par do i), passou despercebida nas principais televisões nacionais e nos restantes títulos de imprensa escrita. Porque será? Se fosse o governo Passos Coelho, seria abertura de telejornais e pretexto para longas discussões sobre o “fascista” e “porco neoliberal” Passo Coelho…

A reter: “amigo de Costa”, a única profissão com pleno emprego em Portugal.

