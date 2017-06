Exames, exames, exames

Exames – algumas dicas para o “clube dos aflitos”

Os exames estão à porta. Ainda por cima, numa altura em que já passaram nove meses (o tempo de uma gestação... pois é, mas o parto é sempre o mais difícil), de aulas, levantar cedo, testes, trabalhos de grupo e mais sei lá o quê. O tempo não ajuda: está calor, os dias são grandes, a praia já chama...

A altura dos exames é uma altura de stresse e de “vontade que isto acabe” – e vai acabar... mas ao menos que acabe bem, e não por desistência ou falta de comparência.

Um aviso à navegação: se passaram o ano a cabular e nas tintas para as aulas, os setores, a matéria e os testes, se arrancaram um 2 ou um 3 (ou o equivalente na escala dos 20) com grande esforço (quando trabalharam para o 0), não pensem que é só fazer um pequeno esforço para conseguir resolver, num escasso período de tempo, o que não fizeram nessa tal “gestação” de nove meses. Por outro lado, pais, não vale a pena chover no molhado, ou seja, estar a insistir que não fizeram isto ou aquilo e que (frase que mais desmotiva) “nós bem te avisámos!”. O melhor é pais e filhos colaborarem num esquema que salve o que resta do naufrágio.

1.a questão: Meu Deus! Tanta matéria e tão pouco tempo. O que é que eu vou fazer? Nunca hei de conseguir estudar isto tudo!

Calma. A matéria acumulou-se e os dias foram passando, mas não entrem em pânico:

• Calculem o número total de horas de trabalho que têm até aos exames e vejam quanto tempo perfaz.

• Quantas disciplinas têm? Dividam o total de horas pelo número de disciplinas e vejam quanto dá a cada uma. Se se sentirem melhor numas do que noutras, façam um ajustamento de tempos, mas não facilitem demais e nunca deixem nenhuma disciplina a descoberto.

• Tirem da cabeça a ideia de que vão conseguir rever toda a matéria de todas as disciplinas. Não vai dar e acabam por não saber nada de coisa nenhuma. O segredo está em começar por aquelas em que estão pior, e não por aquelas de que mais gostam e em que se sentem mais à vontade.

• Peçam a alguém para vos fazer umas perguntas “avulsas”, para uma primeira avaliação pessoal. A hora é de calma. Vão ver que sabem mais do que pensam (mas não pensem que só porque acertaram em meia dúzia de coisas já passaram).

• Depois de dividido o tempo pelas disciplinas, dividam a matéria de cada disciplina pelo tempo que têm para elas.

2.a questão: Mas onde é que eu vou estudar? O meu quarto está numa confusão que mete medo! A minha irmã tem sempre a televisão ligada.

Para este estudo in extremis é preciso um bom ambiente de trabalho, com um espacinho mais arrumado e com lugar para expor os livros e apontamentos. Estudar em cafés e em locais barulhentos é capaz de não ser uma boa ideia, já que os fatores de distração são muito maiores… idem numa sala com a televisão aos berros, irmãos a brincar, pais a conversar, telemóvel a tocar ou o Instagram a picar... Chega de conversa e toca a trabalhar.

3.a questão: Já estou sentado à secretária. Só trabalho? Mas também preciso de um descanso de vez em quando!

• Agora que começaram a trabalhar – todos os dias a repartir o tempo pelas várias disciplinas (todas elas!) –, interrompam de hora a hora, durante dez minutos, e façam um intervalo, bebam um copo de leite, comam um iogurte, vão à varanda ver quem passa... dez minutos, não são dez horas! Dez minutos chegam.

• De regresso à “base”, toca a estudar e a seguir o plano. No fim do dia podem pedir a alguém que vos faça perguntas ou vão vocês mesmos elaborando algumas perguntas numa folha à parte (perguntas difíceis...) e, ao fim do dia (ou no início do dia seguinte), tentem responder-lhes. Nessa altura releiam os apontamentos e vejam se ainda se lembram das respostas.

• Há várias maneiras de estudar: umas pessoas leem várias vezes os textos sem nada escrever; outras precisam de escrever e resumir os pontos principais num papel, de forma esquematizada. Cada um tem a sua metodologia, o que importa é que a descubra (antes do exame, de preferência...) e a utilize o melhor possível.

4.a questão: Posso ao menos telefonar aos meus amigos? Ou isto é pior que o regime da prisão de Sing Sing?

• Os amigos são para as ocasiões. Mas se há amigos que ajudam a estudar e animam e motivam os outros, há também “amigos” que são mais da onça do que nossos – começam a entrar em pânico e criam um tal ambiente de stresse que só corridos pela escada abaixo! Amigos, amigos, estudos à parte.

• Façam uma pausa nas redes sociais, sms, mails, chats e outros chatos. Estudar é estudar. Se querem continuar a manter esses vários cordões umbilicais, é convosco, mas então assumam que não pretendem ter boas notas nos exames. A internet e os telemóveis estão aí, mas podem ficar um bocadinho sossegados que ninguém morre!

5.a questão: Vou matar-me a estudar na véspera do exame – se calhar até faço uma direta e levo a matéria toda fresquinha!

Engano, engano. Não sejam ingénuos e não caiam nessa armadilha. Senão, vejamos:

• Na véspera do exame não fiquem a estudar até às tantas, inclusivamente acabem o estudo mais cedo e vão dar uma volta, ao cinema, ver montras, andar a pé, qualquer coisa... e deitem-se cedo – garantam um mínimo de oito horas de sono (ou seja, dez horas na cama, já que vai certamente custar a adormecer).

6.a questão: E se eu tomasse alguma coisa, desses comprimidos para a “inteligência”?

• Não... isso não! Comprimidos, ampolas, estimulantes, anfetaminas... please... vocês não precisam disso nem “isso” precisa de vocês. Além de não resultar, pode dar-vos efeitos indesejáveis... como esquecerem-se de tudo!

7.a questão: E no dia do exame? Como é que venço o medo, a ansiedade e a angústia?

• No dia do exame cheguem a horas, mas não embarquem na histeria habitual que se gera à porta da sala da prova.

• Não é difícil passar nos exames. O que não é fácil é ter boas notas, mas quem passou o ano à sombra da bananeira não pode esperar milagres.

8.a questão: Já tenho o teste “nas unhas”. E agora: “Mamã!”

• Leiam primeiro o teste integralmente, com atenção, e sem ficarem desbaratados só por verem uma pergunta que não entendem.

• Contem o número de perguntas e vejam quanto tempo dá para cada uma (façam as contas pensando que as perguntas de resposta rápida “valem” cinco vezes menos tempo do que uma mais longa e dez vezes menos do que uma de grande desenvolvimento).

• Leiam e releiam os enunciados, para verem o que se pretende.

• Antes de começarem a escrever no teste, rabisquem numa folha as ideias-chave da pergunta (sem perder demasiado tempo com isso).

• Comecem a responder e, quando virem que passou o tempo atribuído a essa pergunta, passem à seguinte e só voltem à primeira se sobejar tempo (reservem um bocadinho no final para rever tudo).

• Letra legível, por favor!... E respondam só ao que vos é pedido… a coisa mais irritante é pensar que um aluno tentou enganar o professor.

Falta pouco para os exames. Com calma e método, ainda é possível salvar a honra do convento – se quiserem, claro, porque isto também depende muito de vós e, se não estiverem dispostos a fazer um esforço, o melhor é esquecerem tudo e irem a banhos... O pior é o resto e vocês serão os primeiros a não gostar do “dia seguinte”. Se quiserem verdadeiramente investir nos exames, façam-no. É bom para a autoestima e também porque é vossa obrigação – são estudantes, não são? Saem caro aos contribuintes e aos vossos pais, para lá de ser o vosso futuro – já pensaram nisso?

Boa sorte!

Pediatra. Escreve à terça-feira