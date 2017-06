O Ministério Público apresentou uma acusação a um juiz contra Cristiano Ronaldo. Em causa estarão quatro delitos fiscais, que alegam o desvio de 14, 5 milhões de euros.

A notícia, avançada pelo El País, refere que o Fisco considera que o jogador português usou uma estrutura societária, criada em 2010, para esconder as receitas provenientes de direitos de imagem.

A autoridade tributária acusa Ronaldo de um "incumprimento voluntário e consciente" das suas obrigações fiscais no país, escreve o jornal espanhol.

Na base está a fixação de residência de Ronaldo em Madrid, que ocorreu na sequência do seu contrato com o Real Madrid em 2009, que fez com que o jogador passasse a ser residente fiscal em Espanha.