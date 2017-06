Eram seis da manhã quando Alfama soube que era a vencedora outra vez, este é o segundo ano consecutivo que o bairro histórico foi o rei da Avenida.

Em segundo lugar ficou a marcha do Bairro Alto e em terceiro a da Madragoa.

Este ano, o tema das Marchas Populares de Lisboa foi o Oceano Atlântico como "mar de encontros", no âmbito de "Passado e Presente - Lisboa, capital ibero-americana de Cultura".



Ao todo desfilaram 20 bairros Alfama – que já tinha sido vencedora do ano passado -, Benfica, Madragoa, Alto do Pina, Carnide, Penha de França, Campo de Ourique, Bica, Castelo, Ajuda, São Vicente, Mouraria, Santa Engrácia, Alcântara, Marvila, Bela Flor -- Campolide, Belém, Olivais, Graça e Bairro Alto.