Algumas certezas e ainda muitas dúvidas no mercado de transferências pela Europa fora.

Bernardo Silva pertence ao primeiro lote depois de ter sido oficializado no Manchester City, que pagou aos cofres do clube campeão de França 50 milhões de euros. O jogador formado no Seixal esteve três anos no Mónaco e ruma agora à Premier League, naquela que será a sua segunda experiência em ligas estrangeiras. O extremo direito de 22 anos vai, agora, encontrar o antigo guarda-redes do Benfica, Ederson Moraes. Leonardo Jardim, que pode vir a ficar ao longo do mercado de verão sem muitos jogadores-chave com quem alcançou o título de campeão de França 17 anos depois (como Mbappé), tem no entanto a certeza da chegada do guarda-redes Diego Benaglio. O guardião suíço que passou pela liga portuguesa em 2005, mais precisamente no Nacional, chega agora ao Principado vindo dos alemães do Wolfsburgo.

De Espanha chega a confirmação da saída do português Pepe que, depois de dez anos no Santiago Bernabéu, onde conquistou três Ligas espanholas, três Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça Europeia, duas Taças do Rei e outras tantas Supertaças de Espanha, até ao momento ainda não assinou com qualquer clube, mas tem sido apontado pela imprensa internacional desportiva aos franceses do Paris Saint-Germain. Enquanto não há qualquer tipo de oficialização, o jornal A Marca avança que os merengues já têm o seu sucessor. O espanhol Jesús Vallejo é, segundo a mesma publicação, o eleito para render Pepe. Campeão da Europa sub-19, Vallejo esteve cedido a título de empréstimo na última temporada aos alemães do Eintracht Frankfurt e está de regresso ao clube de Madrid. De regresso à equipa de Cristiano Ronaldo está ainda Borja Mayoral. O avançado espanhol terminou o empréstimo ao Wolfsburgo e o emblema alemão informou que não ficará com o jogador. A transferência mais insólita do clube de Florentino Pérez continua a ser, no entanto, a do jovem brasileiro Vinicius Júnior. Recorde-se que o mesmo diário espanhol avançou no início de maio que o jovem de 16 anos, formado no Flamengo e internacional sub-17 pelo Brasil, vai custar aos cofres do Real Madrid cerca de 40 milhões de euros. No entanto, a tornar-se oficial, vai ser preciso esperar dois anos para ver a jovem promessa brilhar no Bernabéu, já que Vinicius Jr. só vai rumar a Espanha quando atingir a maioridade.

Ainda em solo espanhol, está também confirmada a continuação de Antoine Griezmann no Atlético de Madrid. O jogador chegou a ser apontado ao Manchester United, de José Mourinho, mas durante o dia de ontem foi anunciado que o vínculo entre o jogador francês e o clube foi prolongado por mais um ano.

No que toca à mudança de treinadores destaque para o Nantes que continua à procura do sucessor de Sérgio Conceição. A imprensa francesa dá como favorito o técnico italiano Claudio Ranieri, despedido durante a última época do Leicester depois de se ter tornado ‘o campeão improvável de Inglaterra’ em 2015/2016.