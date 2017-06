Não matem a galinha dos ovos de ouro

É sabido que temos uma capacidade inata para destruir o que de bom fazemos. A inveja e a ganância assim o determinam.

Ninguém no seu perfeito juízo é contra a chegada de turistas ao país, mas cada vez há mais defensores de Salazar no seu “orgulhosamente sós”. Brincadeiras à parte, Lisboa, mais do que o Porto, está com uma overdose de turistas no que à habitação diz respeito. Com o aumento da procura e a proliferação de alojamentos locais, os jovens e menos jovens têm cada vez mais dificuldades em encontrar casa para alugar. E é a partir daqui que tudo devia começar: se os lisboetas, ou portistas, são encaminhados para os arredores, quem nos visita acabará por se cansar de só encontrar viajantes como eles. A riqueza de uma cidade é dada pelos seus naturais e quem vai, por exemplo, ao Chiado já quase só vê turistas.

Mas daí a ser contra o turismo vai uma distância do tamanho do mundo. Naturalmente, o turista de mochila apenas enriquece o pequeno comércio, museus e câmaras, mas, apesar de tudo, dá uma enorme animação à cidade. Agora é preciso é salvaguardar que os locais não vão ser enviados para os arredores e que o país terá a capacidade de ir buscar outro tipo de turista: o endinheirado, que fará mexer ainda mais a economia.

Com isto, começará a tratar-se de não se matar a nova galinha dos ovos de ouro.

É bom que não nos esqueçamos que Portugal era um país tristonho e tacanho que ficava espantado sempre que aparecia alguém diferente. Tirando a colónia de estrangeiros que vivia no Algarve e na Linha do Estoril, apenas se ouvia falar línguas diferentes aquando do verão. Hoje, com este boom de turistas, vemos dezenas de restaurantes e bares cheios de clientes de diferentes nacionalidades, e a diversidade enriquece qualquer cidade. Por outro lado, os tempos são outros e não faltam jovens portugueses que andam por esse mundo fora à conquista de novas experiências que nada têm a ver com mais ou menos dificuldades em Portugal. Querem e desejam construir novas vidas._Os turistas querem apenas conhecer um país abençoado pelo sol e pelo mar...