A Seleção Nacional A Feminina de andebol, orientada por Ulisses Pereira, enfrentou, durante a tarde de ontem, a Seleção Brasileira, considerada a favorita do Torneio 4 Nações. Portugal esteve muito equiparado à formação brasileira, apesar de ter saído para o intervalo a perder por 17:13. Distância curta, comparada com os últimos resultados da equipa brasileira, demonstrando que Portugal criou grandes dificuldades à defesa brasileira, mas no final do primeiro tempo, o Brasil conseguiu um parcial de 0:5 e colocou-se na frente.

No segundo tempo, a formação brasileira apostou nos contra ataques em velocidade, mantendo a vantagem.

As contas ficaram fechadas a 35:29, com Mariana Lopes a ser a MVP [Jogadora Mais Valiosa] da partida.

Ulisses Pereira, Selecionador Nacional, mostrou-se, no entanto, muito satisfeito com o trabalho desenvolvido neste jogo e com a progressão da equipa. “Acho que fizemos, em termos atacantes, o melhor jogo dos últimos 2 anos, com um jogo excelente. Apesar das lesões, olhámos o Brasil olhos nos olhos, com um jogo ofensivo muito completo. Se estas atletas se mantiverem no andebol, o futuro está assegurado e podemos participar nos grandes palcos, daqui a 3/4 anos. Jogámos num Pavilhão cheio com uma atmosfera muito emocionante.” rematou Pereira.

A Seleção Nacional disputou o Torneio 4 Nações em S.Paulo, com o anfitrião da prova, o Brasil, o Chile e a República Dominicana.

O Torneio 4 Nações realizou-se nos últimos três dias, 9, 10 e 11 de junho, no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Paulo.

A seleção brasileira e a seleção portuguesa vão, ainda, disputar um jogo amigável no dia 13 de Junho, pelas 19h30 locais (23h30 em Portugal Continental).

Portugal já tinha vencido o Chile e a República Dominicana No sábado, a formação portuguesa já tinha vencido, desta feita frente à formação do Chile (depois de já ter vencido a Republica Dominicana). Embora o encontro tenha sido equilibrado, com 14:14 no placar, com pressão da equipa chilena a turma de Ulisses Pereira até começou bem a partida, com um parcial de 3:0, mas rapidamente o Chile começou a forçar o contra-ataque e a ser bem sucedido. No segundo tempo, Portugal entra melhor e consegue segurar o resultado a 31:26.

“O Chile foi melhor que a República Dominicana. São mais baixas, mas tem melhor técnica. Não fizemos um bom jogo. A primeira parte foi péssima, não jogámos com intensidade. Na segunda parte, estivemos melhor, mas fomos precipitados no ataque. Tivemos dificuldade em defender a pivô delas que é muito boa. Estamos contentes por termos ganho, mas não por não colocar em prática tudo que sabemos”, havia dito o selecionador nacional, Ulisses Pereira, no final do encontro que antecedeu o embate com o Brasil.