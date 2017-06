Lionel Messi está de férias em Ibiza, mas mesmo assim continua a ser falado. Desta vez por causa de uma foto que circula nas redes sociais.

Na fotografia, onde o argentino aparece com um fã, Messi apresenta o joelho direito aparentemente inchado.

Os fãs ficaram preocupados, já que Lionel Messi não sofreu nenhuma lesão no joelho direito recentemente.

Leo Messi takes a picture with a fan in Ibiza 📸🌞🇪🇸



Cesc's wife, Daniella Semaan, is in the background pic.twitter.com/1iflYHWCuK