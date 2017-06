Carlos Queiroz conseguiu esta segunda-feira a qualificação da seleção do Irão para o Mundial da Rússia.

O Irão bateu o Uzbequistão por 2-0 e garantiu a presença na Rússia.

A Rússia, que organiza a competição, e o Brasil, que lidera a qualificação sul-americana, são as outras duas seleções que já confirmaram a presença no campeonato do Mundo de 2018.