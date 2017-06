O Governo da República Popular da China decidiu pôr travões a fundo à loucura de um mercado que promete, dia a dia, criar monstros atrás de monstros. E quando se fala de monstros, fala-se de contratações absurdas para o universo do futebol em geral, e que, ainda por cima, não parecem trazer nada de verdadeiramente novo à qualidade do jogo da Chinese Super League.

Recentemente, o Caso Carlos Tevez invadiu a imprensa chinesa e trouxe à superfície os contornos de negócios dificilmente justificáveis. Comprado pelo Shanghai Shenhua por qualquer coisa como 84 milhões de euros, com um ordenado de cerca de 700 mil euros por semana, o avançado argentino é, neste momento, o grande exemplo de um flop total. O escândalo ganhou foros de anedota quando uma reportagem televisiva seguiu os movimentos de Tevez durante alguns jogos e concluiu que, pelo espaço de relva que percorria em média, estávamos perante o metro quadrado de terreno mais caro do mundo.

Ora, época após época, os reponsáveis políticos pelo desporto na China tentam criar barreiras a esta procura desenfreda de estrangeiros em fim de carreira que prejudicam, segundo o seu ponto de vista, a evolução dos jovens jogadores chineses. A nova fase do mercado do futebol na China abre no próximo dia 19 deste mês e encerra a 14 de Julho. E, pelos vistos, já será abrangida pela Lei dos 100%. Explico: qualquer clube será obrigado a pagar um imposto equivalente ao preço do jogador adquirido. O que faria com que, para utilizar uma recente manchete do jornal madrileno Marca, quem quisesse comprar Ronaldo por 200 mihões de euros, teria de gastar, na realidade, 400 milhões só na transferência.

A Federação Chinesa de Futebol publicou no dia 24 deMaio a decisão. Chamou-lhe. “Combate aosGastos Irracionais”. A ideia é terminar com o endividamento crescente dos clubes, mas também é um facto que as finanças dos clubes chineses vivem numa espécie de nuvem escura por via da confusão entre proprietários e sponsors. Diz o comunicado da federação: “Está criado um Fundo de Desenvolvimento para auxiliar projectos que tenham em vista o benefício do futebol no país e no qual os clubes devem depositar o equivalente ao valor de cada transferência de jogadores não chineses realizada a partir de 19 de Junho”.

Mudanças recentes. Este campeonato chinês, que vai neste momento, na sua 13ª Jornada, já sofreu algumas modificações regulamentares visíveis. Por exemplo, cada equipa é obrigada a apresentar na equipa titular o mesmo número de jogadores chineses sub-23 do que de estrangeiros. Como o máximo de estrangeiros é de três, avançam para o onze inicial três jogadores nacionais abaixo dos 23 anos. A regra é, no entanto, tão vaga, que passou a ser driblada pelos treinadores: substituem com a rapidez possível os sub-23 por outros mais experientes e habitualmente titulares.

Luiz Felipe Scolari, que esteve recentemente em Lisboa, revelou-me que a prática é comum:“Já aconteceu haver substituição de um ou dois sub-23 logo aos 5 minutos de jogo. O problema é deixar muito reduzida a possibilidade de substituições inevitáveis, por lesão. Não dá para correr muitos riscos. Mas também os treinadores ficam limitados. Os três lugares para estrangeiros na equipa titular são sempre ocupados e nem fazia sentido que assim não fosse. Com mais três sub-23, meia equipa está escolhida de antemão”.

No mesmo comunicado, a Federação Chinesa tratou de esclarecer que iria rever esta regra: “O objectivo foi o de tentar que os clubes desenvolvam os seus jogadores mais jovens. O regulamento será, naturalmente, alvo de melhoramentos”.

Como não existem, na China, campeonatos para as camadas jovens, outro dos negócios que se tornou interessante foi o de ir buscar para a Europa jogadores ainda juniores, fazê-los evoluir em equipas secundárias, e vendê-los de volta por verbas muito significativas. Talvez assim se perceba porque é que o Sintrense acaba de anunciar a contratação de Mingao Ma com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Afinal, percorrer uma fase de formação numa equipa portuguesa, com todo o prestígio que os jovens nacionais têm por esse mundo fora, só pode servir como atestado de valorização.

O que parece óbvio é que o El Dorado chinês caminha para um final mais breve do que seria de esperar. Muitos estrangeiros que chegaram a preços inacreditáveis, não passam de miríficas promessas por cumprir. O próprio Scolari tem, no Gouangzhou Evergrande um caso bicudo: o do colombiano Jackson Rodriguez, que passou com êxito pelo FC Porto e foi comprado ao Atlético de Madrid por 40 milhões de euros. Com contrato até 2019, devastado por uma lesão , ainda só foi utilizado em 16 jogos desde que chegou à China.

Entretanto, o antigo seleccionador nacional não tem dúvidas: “Esta época tudo vai decidir-se entre nós e o Shanghai SIPG de Vilas-Boas. Não apenas o campeonato chinês como, muito provavelmente, a Liga dos Campeões da Ásia. Se tenho preferência por uma das provas? Quero ganhar ambas.mas talvez uma muito ligeira preferência pela Liga dos Campeões. Seria a nossa segunda desde que aqui chegámos”.

O duelo entre o treinador brasileiro e o técnico português está aceso. O Gouangzhou Evergrande comanda o campeonato com dois pontos de vantagem sobre o Shanghai SIPG e, curiosamente, vão defrontar-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, no próximo dia 21 de Agosto e 11 de Setembro.

Com um cenário de mudança estabelecido pela Federação Chinesa, estamos perante, muito provavelmente, outro fim de ciclo dos grandes mercados que surgem volta e meia. E que pode alterar a face do futebol mundial.