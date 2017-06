O português de 21 anos “pode tornar-se no melhor avançado do mundo”. Quem o diz é Jorge Mendes.

“André Silva é um jogador de grande qualidade, pode tornar-se no melhor avançado do mundo. Tem Cristiano Ronaldo como exemplo e pode aprender muito com ele. É um jogador forte, com uma grande qualidade técnica e será o melhor avançado em Itália, nos próximos tempos”, disse o empresário à Sky Sports.