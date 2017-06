Após a polémica em que se viram envolvidos na semana passada, os D.A.M.A já se defenderam nas redes sociais.

Na altura, uma fã corrigiu uma publicação da banda que tinha cometido um erro ortográfico. Os D.A.M.A responderam imediatamente de forma mais agressiva, o que motivou a polémica nas redes sociais.

“Fomos ignorantes? Fomos. Fomos arrogantes? Fomos”, lê-se na página de Facebook da banda. “Será que se pode definir alguém por um dia mau, um momento mau?”, perguntam.

“Podemos rir ou chorar sobre isso, não fará diferença. Percebemos que temos de crescer no bom e no mau, agradecer tanto aos que nos criticam, como aos que nos defendem, porque no fundo todas as pessoas sabem que não há um sem o outro. Nós, D.A.M.A, estamos de bem com o mundo, é essa a nossa postura, será sempre essa a nossa postura”, conclui a banda.