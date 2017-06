Ir almoçar ou jantar fora pode ser sempre stressante - ter que decidir o que vai querer comer é um problema. Mas neste restaurante não terá esse problema porque o mais provável é que receba um prato que não pediu.

O estabelecimento chama-se Restaurante dos Pedidos Errados e todos os empregados sofrem de algum tipo de demência, sendo comum esquecerem-se dos pedidos dos clientes.

O espaço abriu recentemente em Tóquio e o espírito do restaurante é que possa relaxar sem pensar no pedido e perceber que as pessoas com demência também são membros funcionais da sociedade.

Uma blogger que fala acerca de restaurantes visitou o espaço e contou que pediu um hambúrguer, mas em vez disso recebeu dumplings. A jovem afirmou que estava tudo ótimo e que se riu bastante com os empregados.