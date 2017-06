Um estudo publicado no American Journal of Nutrition concluiu que usar as batatas fritas como acompanhamento pode aumentar o risco de morte.

Os investigadores analisaram o consumo de batatas fritas de 4400 homens e mulheres entre os 45 e os 79 anos, concluindo que 236 participantes tinham morrido no final do estudo.

Segundo um artigo da revista norte-americana Men’s Health, com este estudo foi possível descobrir que as pessoas que comiam batatas fritas com alguma frequência, pelo menos duas vezes por semana, tinham o dobro do risco de morrer.

Reduzir o consumo deste prato pode ser uma boa decisão para a sua saúde.