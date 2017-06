O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, insiste na necessidade de alterar as leis laborais do tempo da troika. "Ou há alteração rápida da legislação laboral ou vamos ter mais problemas no futuro", diz Arménio Carlos.

Arménio Carlos disse, em Aveiro, que "há um aumento do número da conflitualidade social, do número de greves, de concentrações e protestos", porque não existe "uma resposta em tempo útil às questões que são colocadas".

O secretário-geral da CGTP desafia o governo a “registar estes alertas” e “acelerar o passo. Isto já não vai apenas com a pedalada da bicicleta. Tem que começar a ir também com uma motoreta a motor, que é para andar mais depressa".

Uma referência ao discurso em que o primeiro-ministro defendeu que é preciso “continuar a pedalar para que a bicicleta continue a andar”.

A alteração da legislação laboral é uma das principais reivindicações dos partidos de esquerda e da CGTP, mas o governo já deixou claro que não quer mais mexidas nas leis do trabalho.