Uma ação de sensibilização do projeto ‘Eu Amo Sac’ deixou dezenas de alunos da Escola Secundária José Cardoso Pires, em Santo António dos Cavaleiros, chocados. Em causa estava a simulação de uma situação de urgência de um jovem que ‘consumiu’ drogas e que ‘sofreu’ uma overdose.

A simulação foi feita por atores, mas os alunos desta escola não sabiam de nada e estiveram o tempo todo a pensar que se tratava de uma situação real.

Nas imagens, vê-se os bombeiros (também eles atores) a ‘reanimar’ um jovem no meio do hall da escola, com dezenas de alunos a assistir ao que se está a passar. Depois de o aluno ser levado para fora do estabelecimento escolar, outro ‘bombeiro’ faz um discurso, a alertar para os perigos do consumo de drogas. Oiça o discurso no vídeo abaixo.

Nas redes sociais, muitos utilizadores deram os parabéns ao projeto ‘Eu Amo Sac’, financiado pelo “Programa Escolhas”, promovido pela ABA - Associação Beneficente de Ajuda, por esta iniciativa.