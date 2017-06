Os dias quentes de verão estão a chegar e por vezes não sabemos como evitar o calor.

Saiba quais são as dicas que a Direção-Geral de Saúde divulgou para evitar os efeitos negativos do calor.

- Procure ambientes frescos, mesmo durante a noite. Evite ainda a exposição direta ao sol entre as 11h e as 18h.

- Ingira água e sumos de fruta natural frequentemente e evite o consumo de bebidas alcoólicas.

- Tenha em atenção as atividades que faz no exterior.

- Assegure-se que as crianças bebem água com frequência e permanecem num ambiente fresco. Para além disso, crianças com menos de seis meses não devem estar expostas direta ou indiretamente ao sol.

- Acompanhe os idosos, para se assegurar que estes estão devidamente hidratados e num local frescos.

- Não faça fogos nem churrascos.

- Grávidas devem ter cuidados especiais, como moderar a atividade física, ingerir bastantes líquidos e evitar a exposição solar.

- Utilize protetor solar.

- Evite praticar atividades físicas no exterior.

- Utilize roupa solta e que cubra a maior parte do corpo, assim como chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta.