Um estudo realizado por investigadores da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos da América, publicado na revista ACS Sensors, concluiu que os cigarros eletrónicos são tão prejudiciais para a saúde como os cigarros tradicionais.

Karteek Kadimisetty, químico e o principal autor do estudo, afirmou à revista que os resultados do estudo levaram os investigadores “a concluir que os cigarros eletrónicos têm tanto potencial para causar mutações no ADN (informação genética) como os cigarros tradicionais sem filtro”.

Os investigadores testaram o vapor dos cigarros eletrónicos, com e sem nicotina, em culturas de células humanas e verificaram que a molécula de ADN sofre mutações tanto com o cigarro eletrónico como o tradicional.

A conclusão deste estudo vem contrariar a visão de que os cigarros eletrónicos são menos perigosos do que o fumo dos cigarros tradicionais, pois mesmo sem nicotina há bastantes químicos que contribuem para os danos no ADN.