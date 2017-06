Três pessoas tiveram de ser retiradas de um hostel no Porto, com recurso a autoescadas, após um incêndio ter deflagrado num dos quartos.

O hostel fica num prédio de três andares, no largo Soares dos Reis. As pessoas que foram retiradas do prédio tiveram de ser assistidas no local pelo INEM, devido à inalação de fumo.

"O foco do incêndio foi num quarto no primeiro andar do prédio", disse um responsável dos Bombeiros Sapadores do Porto ao Jornal de Notícias.