A linha verde do metro vai ‘juntar-se’ à linha azul e estará a funcionar durante toda a noite neste dia, de 12 para 13.

Durante o prolongamento do horário, as linhas verde e azul vão circular com comboios de 6 carruagens, avança a empresa em comunicado.

As restantes estações da rede do Metro encerram a partir das 01h00, como já é habitual.