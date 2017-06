O crime ocorreu no dia 28 de maio, em Houston, no Texas, e o momento foi gravado por um telemóvel, que mostra o momento em que o rapaz foi estrangulado por Terry Thompson, até desmaiar.

O incidente, que acabou da pior maneira, ocorreu à saída de um restaurante, e ao que parece o jovem estaria alcoolizado e urinava do lado de fora de um restaurante, quando foi abordado pelo agressor.

"Estrangulou-o até o matar", avançou o advogado da família de Hernandez, Randall Kallinen, à BBC, não se sabendo exatamente o que aconteceu antes.

Na quinta-feira passada, o tribunal acusou Terry e a mulher, Shauna, de assassinato de Hernández, contudo a defesa do casal alega que foi o jovem quem começou a zanga e que não houve qualquer intenção de matar. Terry continua em liberdade à espera de julgamento.

De acordo com a imprensa local, Shauna Thompson, que trabalhava na esquadra da polícia de Harris, terá sido suspensa.

A morte do jovem está a gerar revolta na comunidade hispânica que, na passada quinta-feira, já se manifestou nas ruas de Houston, exigindo a prisão de Thompson e uma investigação independente ao que aconteceu naquela noite.