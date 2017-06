Para muitos e não para uns poucos

“Programa eleitoral de Corbyn comparado à “nota de suicídio” de 1983” titulava o Público, a 11 de Maio. “Entre as propostas, muitas delas já incluídas no programa com que Corbyn foi eleito, está a renacionalização dos transportes ferroviários (…), dos correios e de uma parte do sistema de distribuição e fornecimento de energia, bem como a abolição progressiva das propinas universitárias e o aumento do orçamento do serviço nacional de saúde financiado através da subida de impostos sobre as grandes empresas e os maiores rendimentos.” Corbyn aparecia nas sondagens a mais de 20 pontos percentuais de May e as suas ideias socialistas, escrevia-se, não o ajudavam. No mesmo jornal, uns meses antes, Francisco Assis já o havia classificado como fantasista e vendedor de ilusões. Tony Blair, último primeiro ministro trabalhista e ideólogo da maior guinada à direita dos partidos da Internacional Socialista, tudo fez para derrotar Corbyn.

Os trabalhistas não venceram as eleições de quinta-feira mas obtiveram um resultado histórico, que rasgou a certidão de óbito passada pela esmagadora maioria da comunicação social. A forma clara como Corbyn apresentou o seu programa socialista e a capacidade de mobilização de pessoas à margem das cúpulas do seu partido - que tudo fizeram para o enfraquecer - transforma os 40% de votos expressos em movimento. Ao contrário do que se procurou fazer passar, as suas ideias não eram velhas e foram capazes de mobilizar, sobretudo, os mais jovens.

Desde a primeira eleição de Blair o partido trabalhista tem vindo a ter um longo declínio eleitoral. Corbyn inverteu-o. Assumindo um programa radical, com uma base social de sindicalistas, estudantes e trabalhadores com contratos precários enfrentou o seu partido e o sistema - cuja frente mais clara se exprimia na comunicação social.

O programa de Corbyn é um projecto político de senso comum para benefício da maioria. Lido, sem o espartilho da interpretação do sistema, faz todo o sentido para essa maioria.

Tanto em Portugal como no Reino Unido, as oligarquias movimentam-se para construir uma realidade que permita considerar as políticas que beneficiam a maioria como inviáveis ou caducas, de modo a que se consiga perpetuar as rendas, os lucros e os lugares de topo na hierarquia do Estado sob controlo e ao serviço de uns poucos.

Escreve à segunda-feira