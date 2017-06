Já se passaram 20 anos após a morte da princesa Diana. No entanto, continuam a ser revelados pormenores da sua vida pessoal.

O jornal britânico Daily Mail tem vindo a revelar trechos de gravações de áudio, que a princesa Diana terá enviado a um jornalista, antes de morrer.

Após ter sido descoberto que a princesa sabia da relação do príncipe Carlos com Camila e que desenvolveu bulimia depois do casamento, fica agora a saber-se que a princesa do povo tentou suicidar-se.

Diana conta que chorou durante a lua-de-mel e que os compromissos não deixavam o casal ter tempo para desfrutar do tempo a dois, continuando Camila entre Carlos e Diana.

Nas gravações Diana afirma estar muito deprimida e ter tentado cortar os pulsos com lâminas, tendo de regressar mais cedo da lua de mel por precisar de tratamento.