Alguns investigadores do Instituto Metropolitano de Gerontologia de Tóquio, no Japão, realizaram um estudo em que concluíram que o segredo para uma vida muito longa pode estar nos genes.

Para a realização deste estudo, foi o analisado o sangue de mais de 53 pessoas, com idades acima dos 95 anos e mais de quatro mil com idades inferiores a 80 anos. Os resultados revelaram que as pessoas que conseguima atingir os 100 anos tinham, em comum, o mesmo gene – o CLEC3B.

Os investigadores acreditam que este gene é responsável por cerca de 30% da esperança média de vida,e está associado à produção de uma proteína, a tetranectina, que ajuda a prevenir a propagação de tumores cancerígenos e melhora a formação óssea.

“O gene que identificámos não é o único agente a determinar a longevidade. Mas acreditamos que desempenha um papel contra o envelhecimento de uma forma ou de outra”, explica Masashi Tanaka, um dos autores do estudo realizado.